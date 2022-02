Klopp e a recuperação de Diogo Jota: "Final da Taça? Vamos tentar tudo..."

Declarações de Jurgen Klopp aos canais de comunicação dos "reds".

O Liverpool disputa no domingo, dia 27 de fevereiro, a final da Taça de Inglaterra com o Chelsea, jogo agendado para as 16h30.

Jurgen Klopp continua sem certezas sobre a disponibilidade de Diogo Jota e Roberto Firmino para a partida, mas garante que os "reds" tentarão tudo para contar com os dois jogadores.

"Ainda é cedo para avaliar, nem sei se não será uma decisão de última hora. Vi-os e os dois parecem-me bem, mas na realidade aqueles dois parecem sempre bem...", começou por dizer esta segunda-feira aos canais de comunicação do clube inglês, antes de dar uma garantia.

"Obviamente vamos tentar tudo", concluiu o treinador alemão.