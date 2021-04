Jurgen Klopp: "Boas notícias em relação ao Diogo Jota. Foi um raro benefício"

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, assinalou o bom momento do extremo português após o desempenho pela Seleção Nacional

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, considera que Diogo Jota foi uma boa exceção em relação à pausa dos campeonatos para os compromissos das seleções nacionais.

"É sempre um desafio para as equipas estes períodos de jogos para as seleções por jogarem em esquemas táticos diferentes e só termos um treino coletivo para preparar. Mas, sem dúvida, que são boas notícias em relação ao Diogo Jota. Foi um raro benefício. O Diogo está num bom momento. Já estava antes de sair e mostrou-o também na seleção portuguesa. São os raros benefícios da pausa internacional", declarou em conferência de Imprensa o técnico alemão em antevisão ao Arsenal, contente por ter o plantel apto fisicamente e por Shaqiri ter marcado pela Suíça e Thiago ter estado a bom nível pela Espanha.

Em sétimo na Premier League e com apenas mais quatro pontos do que o Arsenal, Klopp quer afastar os gunners do sonho da Champions. "Não podemos perder mais pontos e sabemos que devemos ganhar todos os jogos para subir na tabela e, depois, claro pensar na Liga dos Campeões", completou.

Sem Virgil van Dijk e Jordan Henderson, que continuam de fora, Klopp recusa fazer previsões para uma eventual recuperação a tempo do Campeonato da Europa. Deixa, sim, uma boa notícia. "Sim, o Roberto Firmino está de volta", garantiu acerca do brasileiro, pronto depois de uma lesão no joelho.