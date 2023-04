Klopp comenta insatisfação de Fábio Carvalho: "Ainda não há decisões"

Criativo português leva apenas cinco minutos na Premier League desde outubro.

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, comentou na terça-feira a insatisfação de Fábio Carvalho com a falta de minutos na equipa, admitindo que vai falar com o jovem criativo português, de 20 anos, sobre uma possível saída, ainda que nada esteja definido a esse respeito.

"Eu gostaria de tomar essas decisões com os rapazes antes de falar sobre isso aqui. Não há nenhuma decisão. O que posso dizer é que esta semana com ele foi novamente excecional nos treinos. É mesmo impressionante. Vamos falar e depois veremos o que vamos fazer. Vamos falar do que ele quer e do que penso. Mas não há decisão", referiu, em conferência de imprensa.

Com apenas cinco minutos disputados na Premier League desde outubro, Fábio Carvalho tem sido uma figura secundária nos reds. Ao todo, leva três golos em 20 jogos até ao momento na sua época de estreia em Anfield, após ter sido contratado ao Fulham, de Marco Silva, no verão passado, por quase seis milhões de euros.