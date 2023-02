Klopp admite insatisfação de Fábio Carvalho: "São coisas que tem de ultrapassar"

Apesar de o Liverpool estar a lidar com uma onda de lesões, o jovem criativo português não fez parte da convocatória de Klopp para o dérbi frente ao Everton (vitória por 2-0).

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, abordou esta sexta-feira a ausência de Fábio Carvalho na convocatória para o dérbi em casa do Everton, na segunda-feira, que terminou com uma vitória por 2-0, numa altura em que a equipa tem lidado com várias baixas por lesão.

"Fábio é um jogador muito jovem e com um grande talento. Fez bons jogos quando foi utilizado. Mas temos de fazer uma convocatória e ele não entrou na última. As coisas são assim. É óbvio que, neste momento, ele não está feliz aqui. É algo que não se vê em campo ou quando olhas para ele, não é notório, mas é possível imaginar que quer jogar e não tem conseguido fazê-lo", começou por dizer, em conferência de imprensa.

"Isso não ajuda, mas numa carreira longa são coisas que tem de ultrapassar. A mim parece-me que está a lidar com a situação da melhor maneira possível", completou Klopp.

Contratado ao Fulham, de Marco Silva, no verão passado, a troco de quase seis milhões de euros, o jovem criativo português, de 20 anos, foi utilizado regularmente no início da época, quase sempre na fase final dos jogos, mas desde 26 de dezembro, figurou apenas em uma das sete partidas realizadas pelos reds.

Na presente temporada, Fábio Carvalho leva três golos em 18 partidas disputadas.