KIki Afonso sofre penálti e entra a ganhar na Rússia

Ex-jogador do Vizela estreou-se este sábado no campeonato russo com uma vitória

O Ural, de Kiki Afonso, ex-Vizela, recebeu e venceu o CSKA de Moscovo por 2-1, na primeira jornada da liga russa.

O lateral começou no banco, mas, com a sua equipa já a ganhar por 1-0 ao intervalo, foi o primeiro a ser lançado no jogo, no arranque da segunda parte, e teve participação decisiva no lance que viria a resultar na grande penalidade (a falta foi sobre ele, aos 54') que permitiu o triunfo do Ural sobre a equipa moscovita, tradicionalmente candidata ao título. O melhor que o CSKA conseguiu foi reduzir a desvantagem, aos 62'.

O avançado Schettine, que já passou por Santa Clara, Braga e Vizela, também saltou do banco, aos 63', para participar na estreia vitoriosa do Ural.