Keita vai deixar o Liverpool e Matheus Nunes continua debaixo de olho

Keita deverá deixar os red no final da época, em fim de contrato. Matheus Nunes continua a ser seguido pelo clube inglês.

Naby Keita não chegou, até ao momento, a acordo para renovar contrato com o Liverpool e deverá mesmo sair a custo zero no final da temporada. As situações contratuais de Oxlade-Chamberlain e Milner também estão por resolver.

Por outro lado, numa informação que circula em Inglaterra, Matheus Nunes continua a ser seguido pelos reds, podendo ser uma opção a atacar no mercado de verão.