Kaká e o suposto desejo de saída de Rafael Leão: "Aconselhava-o a ficar"

Imprensa italiana já noticiou que o português e o Milan não se entendem para a renovação do contrato. Brasileiro, figura em San Siro, deu a sua opinião no caso

Figura no regresso do clube aos títulos de campeão italiano, Rafael Leão é, por estes dias, um grande ponto de interrogação do Milan. As negociações para a renovação do contrato não estão a ser fáceis e Kaká, antiga figura dos rossoneri, já veio a público dar a sua visão.

""Leão? É um jogador fantástico, gosto muito dele. Se ele considera o futebol italiano como uma passagem, tem o direito de sair, é a altura certa. Aconselhava-o a ficar, porque não considero o futebol italiano como uma passagem. Por vezes, sair de Milão não é uma boa ideia. A atmosfera é diferente, mas não gosto de comparações. Penso que Leão devia considerar todas as possibilidades", afirmou Kaká, figura do Milan na primeira década do novo século, em declarações à imprensa italiana.

A Gazetta dello Sport noticiou, no início desta semana, que as negociações entre jogador e clube tinham atingido um ponto de "rotura total".

A cláusula de rescisão terá sido um dos motivos para o afastamento entre as partes: o ex-avançado do Sporting pretende um valor bem abaixo do atual, passando dos 150 milhões para 70/80.

O avançado de 23 anos tem contrato válido até 2024 com o emblema italiano, que representa desde 2019/20, após deixar o Lille, de França.