Juventus vence Nápoles e ascende ao pódio da Serie A

Ronaldo e Dybala marcaram os golos da Vecchia Signora em Turim. Insigne reduziu a vantagem bianconeri em tempo de compensação. Equipa de Pirlo está a 11 pontos do líder Inter

A equipa da Juventus venceu, esta quarta-feira, a formação do Nápoles, por 2-1, em jogo atrasado relativo à terceira jornada da Serie A, realizado em Turim, e ascendeu ao terceiro lugar do principal campeonato italiano.

O primeiro golo do desafio foi apontado pelo português Cristiano Ronaldo, logo aos 13, após assistência do italiano Chiesa. O craque da Vecchia Signora reforçou o estatuto de melhor marcador da Serie - tem agora 25 golos.

Aos 73 minutos, foi a vez do argentino Dybala, saído do banco de suplentes pouco antes, por troca com Morata, a ampliar a vantagem da Juventus de Andrea Pirlo em Turim. O tento do avançado sul-americano foi dedicado pelo próprio à mãe, que celebra mais um aniversário.

A baliza da Juventus, que esta quarta-feira esteve à guarda do experiente guardião Buffon, foi violada já em tempo de compensação (90+1 minutos), graças a um penálti convertido com sucesso por Insigne, após Chiellini derrubar Osihmen na área.

Com o triunfo diante do Nápoles, que não contou com Mário Rui a titular à esquerda da defesa, a Juventus descolou-se da formação de Gennaro Gattuso na classificação e instalou-se no último lugar do pódio da Serie A, com 59 pontos.

Na subida classificativa, a Vecchia Signora ultrapassou a Atalanta, agora quarta classificada, com 58 pontos, mais dois face ao ainda quinto posicionado Nápoles, e está a 12 pontos do líder Inter Milão, que venceu, esta quarta-feira, o Sassuolo (2-1).

Os três pontos somados pela Juventus aliviam a pressão sob o contestado treinador Andrea Pirlo, cuja permanência no cargo estava dependente, segundo o que a Imprensa italiana noticiou recentemente, de um triunfo da Vecchia Signora ante o Nápoles.