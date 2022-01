Juventus pensa em médio do Chelsea... com Renato Sanches pelo meio

"Vecchia Signora" vai-se precavendo para o caso de se verificar a saída de Arthur Melo.

A Juventus estará a considerar a contratação de Ruben Loftus-Cheek, médio do Chelsea, no caso de ver sair Arthur Melo neste mercado de transferências de inverno. A informação é avançada pela Sky Italia.

De acordo com as mesmas informações, a "Vecchia Signora" também terá interesse em Bruno Guimarães, do Lyon, e no português Renato Sanches, do Lille, mas considerará muito difícil (e dispendiosa) uma mudança nesta janela de mercado.

A Juventus também estará à procura de um avançado para ocupar o lugar de Federico Chiesa, que viu a época terminar depois de sofrer uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Sardar Azmoun, dos russos do Zenit São Petesburgo e que também estará na lista do Newcastle, é apontado como o alvo principal do emblema italiano. Memphis Depay, do Barcelona, Maxi Gómez, do Valência, e Mauro Icardi, do PSG, também surgem entre os "candidatos" ao posto.