Juventus, Nápoles e Fiorentina olham para Beto, mas há mais interessados

O JOGO confirmou que, além de três clubes italianos - Juventus, Nápoles e Fiorentina -, há emblemas de outros países também na corrida. Cristiano Giuntol saiu do Nápoles para abraçar o cargo de diretor desportivo da vecchia signora, transportando com ele, como um dos dossiês prioritários, a hipótese de contratar o avançado luso.

Pode estar iminente a saída de Beto da Udinese. O avançado português, de 25 anos, tem despertado o interesse de vários clubes de topo em Itália, nomeadamente a Fiorentina e o Nápoles, a que se junta agora a Juventus. Mas estes três emblemas não são os únicos a sonhar com a contratação do atacante. Também de fora de Itália surgiram emblemas interessados e, de acordo com o que O JOGO apurou junto de fonte próxima do processo, estão por estes dias a decorrer conversações entre o staff do atleta, representantes dos clubes interessados e dirigentes da Udinese. A fasquia para uma possível transferência ronda os 35 milhões de euros.

O interesse da Juventus nasceu com a recente chegada ao clube do diretor desportivo Cristiano Giuntoli, proveniente do Nápoles e trazendo com ele os dossiês que já tinha em mãos no clube que se sagrou campeão de Itália, nomeadamente aquele que diz respeito ao avançado luso que começou por se distinguir no Portimonense.

Mas os dirigentes da formação napolitana veem em Beto o sucessor ideal para a estrela nigeriana Victor Osimhen e, apesar da saída de Giuntoli, não perderam o português de vista, tendo mesmo aberto negociações com a Udinese. Uma proposta na ordem dos 25 milhões de euros chegou a Udine, mas os bianconeri apontam já para o valor da cláusula de rescisão, que está fixada nos 35 milhões.

Beto começou em Udine por empréstimo, mas foi contratado em definitivo pela Udinese ao Portimonense por sete milhões de euros e, vinculado até junho de 2026, pode vir a render cerca de cinco vezes mais.

Com dez golos e duas assistências nas 34 partidas disputadas na época passada, num total de 2195 minutos, o possante goleador (1,91 m e 88 kg) tem despertado interesse, não só por estes números, mas sobretudo pela forte evolução que tem vindo a demonstrar no Calcio.