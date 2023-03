Júlio César garante que não se reuniu com Jesus por causa da seleção brasileira

Antigo guarda-redes do Benfica lembra que não tem qualquer cargo na Confederação Brasileira de Futebol

Júlio César, antigo internacional brasileiro e guarda-redes do Benfica, recorreu às redes sociais para garantir que não se reuniu com Jorge Jesus tendo em vista uma possível entrada do técnico do Fenerbahçe na seleção canarinha.

Na sua conta de Instagram, o antigo guardião do Benfica lembrou que não tem qualquer cargo na Confederação Brasileira de Futebol e, por isso, qualquer poder na decisão do sucessor de Tite.

"Sou apenas um atleta que fez a sua carreira profissional na Seleção Brasileira, onde tenho ótimos amigos", escreveu.

Júlio César, que foi treinado por Jorge Jesus no Estádio da Luz durante uma temporada, 2014/2015, garante que tem uma boa relação com o técnico português, mas apenas isso.

"Em relação a Jorge Jesus, é uma pessoa que eu prezo, tenho-o como amigo. Foi meu treinador no Benfica e tenho uma ótima relação", escreveu.