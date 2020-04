Júlio César aponta fator que pode ditar renovação de Jorge Jesus pelo Flamengo

Vontade em conquistar o Mundial de clubes poderá ser determinante, defende o antigo guarda-redes.

Júlio César conhece bem Jorge Jesus. O antigo guarda-redes trabalhou com o treinador do Flamengo no Benfica em 2014/15 e ficou amigo do técnico. Convidado de um programa do canal "Fox Sport", o "Expediente Futebol", Júlio César começou por dizer que não falou sobre o Flamengo com Jesus.

"Eu não converso sobre isso com o mister, apesar da proximidade, do carinho que temos um pelo outro. Procuro-o ter mais como amigo, falar sobre Portugal, que ele sabe que eu amo. Gostaria que ele ficasse", deixou escapar o ex- internacional brasileiro.

Júlio César apresentou, no entanto, um argumento que considera ser suficientemente fortemente para convencer Jorge Jesus a prolongar a continuidade no comando do clube carioca: conquistar o Mundial de Clubes.

"Acredito fortemente que depois da derrota com o Liverpool no Mundial, ele quer voltar a jogar essa competição para tentar ser campeão do mundo. O Flamengo reforçou-se mais, acredito que ele possa continuar, mas o desejo dele de continuar é simples e exclusivamente para voltar ao Mundial e poder ser campeão do mundo com o Flamengo. Acho que ficou um sabor amargo por esse jogo", defendeu o antigo guarda-redes que representou o Brasil por 87 vezes, fez 83 jogos pelo Benfica, 275 pelo Flamengo e 300 pelo Inter de Milão, onde foi campeão europeu sob o comando de José Mourinho.