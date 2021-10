Jovem médio português estreia-se nos convocados do Leicester

Wania Marçal tem 19 anos e é opção para o encontro com o Brighton.

Wania Marçal, filho de emigrantes portugueses, foi pela primeira convocado para a primeira equipa do Leicester, que esta quarta-feira defronta o Brighton para a quarta ronda da Taça da Liga. O jovem médio português de 19 anos, também com nacionalidade angolana, vê assim premiada a boa forma que atravessa, depois de no fim de semana passado ter feito, ao serviço dos sub-23, um golo no empate (2-2) com o Chelsea.

Marçal, que já tinha sido utilizado por Brendan Rodgers, mas apenas na pré-época, assinou um contrato profissional com o Leicester com a duração de três temporadas