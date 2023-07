Jovem internacional português assina contrato com o Torino

Rodrigo Mendes brilhou nos juniores do Belenenses.

Rodrigo Mendes, jovem de 18 anos que desempenha as funções de central e médio defensivo, é reforço do Torino, onde vai integrar a equipa Primavera. A promessa do futebol português realizou 34 jogos pelos juniores do Belenenses em 2022/23, tendo marcado dois golos.

Rodrigo, que passou ainda pelos escalões de formação do Cova da Piedade e Almada, assinou um contrato de três temporadas. Internacional sub-18 português, era seguido com atenção por equipas nacionais, outras italianas (Inter, Milan e Sassuolo) e da Alemanha. Foi observado pelo diretor de formação do Torino Ruggero Ludergnani e optou pela aventura no emblema de Turim pela aposta em jovens valores na equipa principal.