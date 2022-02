Jota volta a encantar no Celtic: bis do português frente ao Aberdeen

Português foi decisivo no triunfo do Celtic por 3-2.

O português Jota, do Celtic, bisou esta quarta-feira no triunfo por 3-2 em casa do Aberdeen, resultado que mantém os católicos na liderança da liga escocesa, com mais um ponto do que o Rangers, que bateu em casa o Hibernians por 2-0.

O primeiro tento do avançado emprestado pelo Benfica surgiu logo aos 16", encostando ao segundo poste um cruzamento largo da direita. Aos 63", com o resultado igualado a duas bolas, Jota deu o triunfo ao Celtic com um remate cruzado à meia volta. O

O português já não marcava há mais de dois meses, tendo estado um mês e meio parado a recuperar de lesão. No total, soma esta época dez golos e sete assistências.