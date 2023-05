Jota olha para a próxima época do Liverpool: "Há muitos aspetos positivos"

Declarações do internacional português, no final do encontro com o Southampton (4-4), referente à 38ª e última ronda da Premier League

Reação ao empate: "Oito golos, obviamente queríamos ganhar, mas eles também tentaram. Foi um grande jogo. Houve muitas oportunidades para ambos os lados. Podíamos ter ganho, mas é futebol. Penso que a forma como entrámos no jogo, com o 0-2 logo no início, pode ter dado uma ideia errada. Eles também estiveram à altura do desafio e deram a volta."

Próxima época: "Penso que esta última fase que atravessámos foi muito boa e há muitos aspetos positivos que podemos levar para a próxima época. Espero que possamos ter uma época melhor."