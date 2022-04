Jota na equipa do ano do campeonato escocês

Extremo leva oito golos e nove assistências na liga que o Celtic está muito próximo de conquistar

O extremo português Jota, emprestado pelo Benfica ao Celtic, faz parte da equipa do ano do campeonato escocês. A formação ideal foi elaborada pelo Sindicato de Jogadores do país.

Jota, que tem o futuro ainda em aberto, leva oito golos e nove assistências só no campeonato, sendo um dos principais responsáveis pela liderança do Celtic, que tem mais seis pontos do que o segundo Rangers, numa altura em que estamos a quatro jornadas do final.

O Celtic domina a equipa do ano, com cinco jogadores, entre os quais o internacional sub-21 por Portugal, que, ao todo, em todas as competições, conta com 11 golos e 12 assistências.