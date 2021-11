Jota marcou, mas Celtic já sabe que não passa dos grupos da Liga Europa

Português deu esperança aos escoceses, que perderam por 3-2, diante do Leverkusen

Como tem acontecido esta época, Jota voltou a ser importante para o Celtic, que, ainda assim, perdeu em Leverkusen, por 3-2, e ficou afastado da passagem à fase seguinte da Liga Europa.

Já depois de ter participado, com um cruzamento, no lance da grande penalidade que empatou o jogo para o conjunto escocês, o internacional sub-21 operou a reviravolta no marcador, com um belo remate de pé esquerdo.

Até ao fim, o Leverkusen marcou por mais duas vezes, carimbou o triunfo por 3-2 e confirmou a eliminação do Celtic.