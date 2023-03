Jota marca em nova goleada do Celtic

Conjunto de Glasgow marcou quatro ou mais golos em seis dos últimos nove jogos disputados para todas as competições.

O líder Celtic goleou o St. Mirren por 5-1 e voltou a colocar o rival Rangers a nove pontos de distância na luta pelo título da liga escocesa.

Já com o adversário a jogar com menos um, Jota encostou para as redes à boca da baliza e iniciou a reviravolta do conjunto de Glasgow, que marcou quatro ou mais golos em seis dos últimos nove jogos disputados para todas as competições.

