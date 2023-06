Jota mais perto do Al Ittihad: confira o valor da transferência

Jota, jogador do Celtic

Jota, 24 anos, representou o Celtic nas duas últimas temporadas, com 28 golos marcados em 83 jogos. Formado no Benfica, deu os primeiros passos como profissional na Luz e passou ainda pelo Valladolid, por empréstimo.

Jota estará muito perto de deixar o Celtic, onde tem sido das principais figuras, para ser mais um futebolista a mudar-se para o campeonato da Arábia Saudita.

Esta quinta-feira começaram por surgir informações dando conta que Jota estaria inclinado a seguir esse destino. De acordo com o canal Al Kass, o avançado português do Celtic terá já acordo com o Al Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo e que já garantiu Kanté e Karim Benzema. Mais tarde, surgiu o valor da cada vez mais iminente transferência: 29 milhões de euros

De acordo com a informação, faltam acertar alguns detalhes junto do emblema escocês para finalizar o negócio.

