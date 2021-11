Jota foi eleito o jogador do mês na Liga escocesa

Ala português, um dos jogadores mais influentes do Celtic, esteve em grande em cinco desafios do clube no campeonato, em outubro

Em considerável boa forma, Jota, extremo emprestado pelo Benfica ao Celtic, foi eleito o jogador do mês, em outubro, a atuar na I Liga da Escócia, revelou a PremierShip.

O português arrecadou o primeiro prémio individual no futebol escocês ao anotar dois golos e três assistências em apenas cinco jogos, nos quais atuou como titular.

"O meu foco está na equipa, nos nossos jogos, nas nossas vitórias e no processo. Só quero continuar e ser melhor jogador todos os dias", vincou, em reação, o jovem jogador.

Jota destaca-se como um dos jogadores mais influentes do Celtic, vice-líder da I Liga escocesa. Num total de 15 desafios, o ala de 22 anos fez seis tentos e seis assistências.

O rendimento do ainda jogador do Benfica tem levado alguns ilustres do futebol escocês a aconselharem o Celtic a ficar em definitivo com Jota. Para isso, a opção de compra a ser batida está cifrada em 7,5 milhões de euros.