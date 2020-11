"Diogo Jota fez um jogo super, super", elogia Jurgen Klopp

Treinador alemão rendido ao talento do avançado português

O hat-trick de Diogo Jota contra a Atalanta levantou a discussão sobre o português manter a titularidade que habitualmente pertence a Firmino, no ataque do Liverpool, uma questão que não tira o sono ao técnico Jurgen Klopp. O alemão está encantado com o português, mas continua a ver o brasileiro como o titular.

"Nenhuma defesa podia parar o Diogo, o Mané e o Salah da forma como jogaram. Boas atuações nunca me dão dor de cabeça! Esta noite a decisão foi clara, fez sentido em primeiro lugar aproveitar a boa forma em que o Diogo Jota se encontra e, em segundo lugar, pela forma como a Atalanta joga e defende, devíamos usar as habilidades do Diogo. O mundo às vezes é um lugar ruim, pois no momento em que alguém está a brilhar, imediatamente falamos sobre outro jogador que jogou uns 500 jogos seguidos. Sem Firmino, nem estaríamos na Champions League", atirou.

"Ele [Firmino] estará na equipa, e para muitas pessoas no mundo, se você perguntar 'o que torna o Liverpool especial?', eles dirão 'a maneira como Firmino está a jogar'", prosseguiu, antes de voltar a elogiar Diogo Jota: "Esta noite o Diogo fez um jogo super, super, mas isso não diz nada sobre o Firmino, e não tem nada a ver com a minha dor de cabeça. Estou mais do que feliz por os 'miúdos' jogarem como jogaram esta noite."