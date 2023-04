Jota fala em "época difícil" e reconhece: "Um grande alívio para mim"

Diogo Jota bisou na goleada (6-1) do Liverpool em casa do Leeds, para a ronda 31 da Premier League. Declarações do português à Sky Sports.

O triunfo: "Penso que, especialmente na segunda parte, jogámos muito bem. Mantivemos a posse de bola, tentámos encontrar boas posições. Fizemos grandes golos e merecemos a vitória".

Maus resultados fora de casa: "Alguns jogos foram muito bons e outros não, especialmente fora de casa. Mas isso é passado e temos de fazer jogos como este, porque conseguimos fazê-lo."

Estreia a marcar esta época: "Finalmente. Uma época difícil para mim, para a equipa e foi um grande alívio. Foi uma mistura, mas bons sentimentos. Eu quero estar sempre envolvido. Fiz uma assistência na primeira parte, mas gosto mais de marcar."

Recordou frase de Ronaldo sobre ketchup: "Essa foi uma das frases que Ronaldo disse e ficou na minha cabeça. Nós sabemos como é o futebol. As coisas mudam rapidamente".

Futuro: "Já conseguimos grandes resultados anteriormente, só precisamos de manter os pés no chão e pensar no próximo jogo."