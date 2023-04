Jota, avançado internacional sub-21 português, marcou - e fez uma assistência - neste sábado na vitória do Celtic (3-2) na receção ao Rangers, no grande clássico do futebol escocês. O ex-jogador do Benfica aproveitou um erro defensivo contrário para fazer o terceiro golo do Celtic, líder do campeonato com 12 pontos de vantagem para o grande rival e muito perto de mais um título. Veja o lance abaixo.

O futebolista português Jota foi decisivo no triunfo caseiro (3-2) do Celtic no "Old Firm", o dérbi com o Rangers, ao marcar um golo e fazer uma assistência, na 31.ª jornada do campeonato escocês de futebol.

Jota, numa insistência, ofereceu mais ou menos sem querer, aos 62 minutos, o bis ao japonês Kyogo Furuhashi, que já tinha inaugurado o marcador, aos 26, e, depois, aos 73, apontou o 3-1, aproveitando um atraso desastrado do escocês John Souttar.

O futebolista luso conta agora 11 golos e 10 assistências no campeonato escocês 2022/23.

Pelos forasteiros, marcou, por duas vezes, o inglês James Tavernier, para empatar a um, aos 45 minutos, na marcação perfeita de um livre direto, e para reduzir para o 3-2 final, aos 79, de cabeça, após centro da direita do croata Borna Barisic.

Com este triunfo, e com sete jornadas por disputar, o Celtic deu um passo de gigante para o título, já que passou a somar mais 12 pontos do que o Rangers (88 contra 76).