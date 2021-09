Emprestado pelo Benfica ao Celtic, Jota estreou-se a marcar pela equipa escocesa, que garantiu a passagem às meias-finais da Taça da Liga. O atacante português inaugurou o marcador (26") no triunfo por 3-0 sobre o Raith Rovers, que ficou reduzido a dez aos 59", por expulsão de Zanatta. Abada (40") e Turnbull (47") foram os autores dos restantes golos do Celtic. Veja o lance no tweet abaixo.