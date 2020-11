Jota entrou e estreou-se a marcar pelo Valladolid

Emprestado pelo Benfica, Jota, que iniciou o jogo como suplente (foi lançado aos 77 minutos), bateu o compatriota Rui Silva

Jota esteve este domingo em destaque na surpreendente vitória do Valladolid por 3-1 no terreno do Granada, com Domingos Duarte a fazer o único golo da equipa da casa, na 10.º jornada da Liga espanhola

Emprestado pelo Benfica, Jota, que iniciou o jogo como suplente (foi lançado aos 77 minutos), bateu o compatriota Rui Silva, titular na baliza do Granada, e confirmou o triunfo do Valladolid aos 90, depois de Plano (45+2) e do brasileiro Marco André (53) terem feito os dois primeiros tentos dos forasteiros.

O central Domingos Duarte, que recentemente fez a sua estreia pela seleção portuguesa, ainda reduziu a diferença, aos 63 minutos, mas não conseguiu impedir o primeiro desaire caseiro da sua equipa.

Com este resultado, o Granada falhou a possibilidade de igualar o Real Madrid no quarto posto e continua no sexto lugar com 14 pontos.

Por seu lado, o Valladolid, que iniciou a ronda como lanterna vermelha da prova, saltou para o 16.º lugar, com nove pontos, depois de ter alcançado a segunda vitória na competição.