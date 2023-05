Jota elogia evolução do Celtic após conquista do bicampeonato

O Celtic sagrou-se bicampeão escocês este domingo.

O Celtic, do extremo português Jota, sagrou-se, este domingo, bicampeão escocês, depois de bater o Hearts, por 0-2.

Jota, extremo português, elogiou o crescimento da equipa ao longo da temporada, falando num dia feliz.

"Acho que todos podem ver o quão bem nos desenvolvemos desde a última temporada e só precisamos de ser cada vez melhores. Hoje foi um dia para nós, a nossa família e todos os adeptos, que foram inacreditáveis ​​desde o primeiro dia", referiu, após o jogo.

O antigo extremo do Benfica aproveitou ainda para salientar o papel desempenhado pelo treinador grego Ange Postecoglou na revalidação do título.

"Ele é alguém que quer ganhar, que é o mais importante no futebol e quer demonstrar um futebol de boa qualidade. Isso, juntamente com nossos princípios, acho que é a combinação perfeita. Estou emocionado por viver tudo isto e aprender com um treinador incrível", concluiu.

Trata-se do 53º título escocês da história do Celtic, que venceu 11 dos últimos 12 campeonatos. Desde 2021 no clube, Jota também conta com duas Taças da Liga no palmarés.