Jota e uma curiosa história com um cachecol do... Celtic

Extremo foi cedido ao clube escocês pelo Benfica e, na apresentação oficial, revelou que desde muito novo que tem um carinho especial pelos "católicos".

Jota foi oficialmente apresentado como reforço do Celtic, a título de cedência do Benfica, e esta terça-feira revelou que desde muito novo tem uma afeição especial pelo clube de Glasgow. Tudo por causa de um jogo com o Benfica.

"Eu tinha uns 11 anos, o Celtic foi jogar a casa do Benfica, fui ao estádio e troquei de cachecol com um adepto do Celtic. Ainda o tenho em minha casa. Desde esse dia, lembro-me sempre do clube. Estou atento há muito tempo, pois há muitos jogadores jovens lançados pelo clube. É um histórico", contou o internacional sub-21 português, em conferência de Imprensa.

A cedência de Jota é válida até ao final da presente temporada.

Veja o vídeo: