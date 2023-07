Jota e o golo que lesionou Klopp: "No dia seguinte, apontou o dedo para mim"

Em abril, o avançado português marcou o golo que selou uma vitória caótica do Liverpool frente ao Tottenham e que, ao mesmo tempo, resultou em que o técnico se aleijasse no momento do festejo.

Diogo Jota recordou esta segunda-feira quando selou uma vitória caótica do Liverpool frente ao Tottenham (4-3), no dia 30 de abril, com um golo aos 90+4 minutos que também resultou numa lesão muscular de Jurgen Klopp, contraída no momento de um festejo efusivo do treinador.

Em declarações à revista "FourFourTwo", o avançado português revelou o rescaldo desse momento: "[Klopp] Culpou-me pela lesão (risos)! Quando me viu no dia a seguir, apontou o dedo para mim".

Jota também contou que chegou a ser senhorio de Luis Díaz na altura em que o extremo colombiano dos reds representou o FC Porto, entre 2019 e 2021.

"Ele alugou a casa onde eu morava quando joguei no FC Porto. Pagava-me a renda e tinha um contrato comigo até julho, mas como ia ser meu colega [no Liverpool], libertei-o mais cedo do acordo", explicou.

Conhecido entusiasta de videojogos, Jota falou ainda sobre esse mundo: "Envolvo-me várias vezes em competições com jogadores profissionais de FIFA e consigo ganhar alguns jogos. Tenho uma equipa, a Diogo Jota eSports, e às vezes jogo melhor do que os meus próprios jogadores".

Por fim, o avançado terminou com um breve desabafo sobre a sua ausência do Mundial'2022, por lesão: "Foi o maior golpe que sofri na carreira".