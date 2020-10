Jota e o golo 10 mil do Liverpool: "É uma coisa boa, mas estou mais feliz pela vitória"

Diogo Jota no momento em que marca o golo 10 mil da história do Liverpool

Internacional português assinou um feito histórico do clube da cidade dos Beatles

Há pouco mais de um mês a morar em Anfiel Road, Diogo Jota já ficou na história do Liverpool ao marcar, esta terça-feira, o golo 10 mil dos "reds" em todas as competições, num jogo frente ao forasteiro Midtjylland, relativo à segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O clube assinalou, inclusive, a marca histórica nas redes sociais, "carimbada" com o nome do atleta.

Aos 54 minutos, Alexander-Arnold progrediu até ao último terço ofensivo do terreno, combinou com Shaqiri e este devolveu-lhe a bola para o interior da área, com o internacional inglês a surgir para cruzar na direção do ex-jogador dos Wolves, inaugurando o marcador à boca da baliza, numa notável jogada coletiva.

Garantido o triunfo, por 2-0, que permitiu ao Liverpool consolidar a liderança do Grupo C, com seis pontos, o internacional português foi um dos que surgiu visivelmente satisfeito na zona de entrevistas pelo feito que alcançara, mas, sobretudo pelo desempenho do campeão europeu em título em Anfield Road.

"Obviamente, estou feliz por marcar e ajudar a equipa a alcançar a vitória. Atingir essa marca [o golo 10 mil] é sempre uma coisa boa, mas hoje estou mais feliz com a vitória", afirmou Jota à Imprensa inglesa, que elogiou o assistente Arnold: "Sabemos que ele passa bem e só temos de estar preparados".

O internacional português sublinhou, também, o quão "importante" é "continuar a somar pontos" para o nível de confiança da equipa de Jurgen Klopp e apontou já baterias ao próximo encontro, frente ao West Ham, relativo à sétima jornada I Liga inglesa.