Jota desfalca Celtic durante "algumas semanas" devido a lesão

Luso, a contas com um problema numa das coxas, deverá perder os próximos sete/oito embates do emblema da Escócia

Elemento preponderante do Celtic nos últimos tempos, o português Jota (cedido pelo Benfica por empréstimo) vai desfalcar a equipa escocesa, segundo revelou o treinador, nas "próximas semanas", devido a uma lesão muscular sofrida na passada quinta-feira.

"É um golpe porque, além do aspeto coletivo, ele estava a desfrutar do seu futebol e queria continuar a dar cartas. O Jota vai trabalhar afincadamente na recuperação e tentaremos fazê-lo regressar o mais rápido possível", disse Ange Posticoglou.

Jota saíra do penúltimo encontro do Celtic aos 72 minutos, ante o Hearts, devido ao problema sofrido numa coxa, e falhou, no passado domingo, o duelo ante o anfitrião Dundee (0-3). O extremo deverá perder os próximos sete/oito embates do clube.

O português participara, até se lesionar, em 18 jogos oficiais do Celtic, em todos eles na condição de titular na equipa escocesa - conta 8 golos e seis assistências.