Jota, cedido pelo Benfica, estreia-se a marcar em Espanha: "Misto de emoções"

Jota estreou-se com um golo pelo Valladolid

Jovem avançado de 21 anos marcou no triunfo do Valladolid em casa do Granada.

Jota, jogador cedido pelo Benfica ao Valladolid, estreou-se de melhor forma pelo clube do principal campeonato espanhol. O internacional sub-21 português entrou na ponta final do encontro em Granada e marcou no triunfo por 3-1.

"Foi um momento em que o tempo parou. É muito especial para mim porque foi uma estreia de sonho ", afirmou o jogador, citado pelo "El Día de Valladolid".

"Pela posição corporal de Milla vi que tentou driblar, roubei-lhe a bola, tinha espaço para tentar o golo e definir com qualidade. A celebração foi um misto de todas as emoções. Estou muito feliz por tudo. Agora é continuar a trabalhar para ter mais oportunidades e fazer golos e assistências", continuou.

Jota, 21 anos, destacou a importância da família, sempre presente "nos momentos mais difíceis" e mostrou-se completamente adaptado no plantel do Valladolid.