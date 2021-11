Jota bisa e faz uma assistência no Celtic-Dundee: assim foram os golos

Jota, avançado do Celtic

Jogador português chegou ao sexto golo na época pela equipa escocesa.

O português Jota viveu uma grande tarde com a camisola do Celtic. O avançado, emprestado pelo Benfica à equipa escocesa, marcou dois golos e fez uma assistência na vitória diante do Dundee, este domingo, por 4-2, em jogo a contar para a 13.ª jornada da I Liga escocesa.

O extremo marcou o primeiro golo no minuto oito e bisou na segunda parte, no minuto 47. Logo em seguida, aos 50, Jota conseguiu uma assistência para Furuhashi marcar o 4-1.

Jota já soma seis golos e seis assistências em 14 jogos na temporada 2021/22 pela equipa do Celtic, que ocupa o 2.º posto do nacional, com 26 pontos - um a menos que o líder Rangers.