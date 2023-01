Jota assiste na goleada do líder Celtic

Português foi titular e jogou 80 minutos, assistindo para o terceiro de quatro golos do Celtic, em casa, diante do St. Mirren

Jota, extremo português, foi parte ativa na goleada do líder do campeonato escocês, Celtic, diante do St. Mirren, por 4-0. O antigo jogador do Benfica fez uma assistência.

O internacional sub-21 por Portugal assistiu Furuhashi para o 3-0. Antes, Abada e o mesmo Furuhashi tinham marcado. Depois, a fechar, Turnbull fez o quarto e terminou com a história do encontro.

Em 22 jornadas, o Celtic leva 20 vitórias na liga escocesa. A vantagem face ao segundo classificado Rangers é de nove pontos.