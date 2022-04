Jota assiste e marca na vitória do Celtic frente ao Ross County

Encontro antecede dérbi contra o Rangers

Jota, emprestado pelo Benfica ao Celtic, assistiu e marcou este domingo na vitória da equipa escocesa em casa do Ross County, por 2-0, já na fase final do campeonato.

O extremo de 23 anos assistiu, com um cruzamento da direita, Kyogo Furuhashi para o 1-0, com o avançado japonês a marcar de cabeça, aos 12 minutos, e marcou já na parte final do encontro, aos 87, a aparecer no sítio certo, numa recarga a uma bola na barra.

O Celtic manteve, assim, a diferença de seis pontos na liderança da Liga escocesa para o rival Rangers, que no sábado tinha vencido na visita ao Motherwell, por 3-1.

A quatro jornadas do final, o Celtic lidera com 85 pontos, seguido do Rangers, com 79, estando o dérbi entre as duas equipas agendado para o próximo domingo, no Celtic Park.