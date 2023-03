Jota, a proposta superior a 60 milhões e uma certeza no Liverpool

Recuperado de lesão, conta com a confiança do Liverpool e uma saída no verão está descartada, segundo garantem em Inglaterra.

Diogo Jota está de pedra e cal no Liverpool. A imprensa inglesa garante que o avançado português, presente da primeira convocatória de Roberto Martínez como selecionador nacional, não irá deixar o clube no verão, independentemente das propostas que possam surgir.

Football Insider vinca que o jogador de 26 anos, com contrato até 2027, não perde espaço no plantel perante as aquisições de Darwin e Gakpo, este último no mercado de inverno, e tem plena confiança de Jurgen Klopp, depois de recuperado de lesão.

O interesse do Newcastle é mencionado e uma eventual proposta superior a 60 milhões de euros por parte dos magpies também, valor que, segundo é garantido, não irá mexer com o plano traçado para Jota.

O ex-Paços de Ferreira e FC Porto realizou até ao momento 16 jogos esta temporada, com seis assistências, mas sem qualquer golo apontado.