Josué volta a brilhar na vitória do Legia

Josué abriu caminho à vitória sobre o Wisla Plock (2-0) e foi eleito o melhor em campo

O médio português Josué Pesqueira voltou a estar em plano de destaque no jogo desta tarde.

Num encontro a contar para a 30.ª jornada do principal campeonato da Polónia, o Legia recebeu e venceu o Wisla Plock, por 2-0, com o internacional luso, de 32 anos, a abrir o marcador de penálti e a coroar uma exibição em cheio - foi mesmo considerado o melhor em campo. Josué, que é o capitão do Legia, soma agora 14 golos e sete assistências.

Com esta vitória, a equipa de Josué e Yuri Ribeiro (jogou os 90 minutos) mantém-se no segundo lugar e continua com aspirações de chegar ao título, embora esteja ainda a oito pontos do líder Rakow.