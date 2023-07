Josué: "Se conseguisse controlar as emoções, seria professor ou médico"

Declarações de Josué, internacional português que está prestes a entrar na terceira temporada seguida ao serviço do Légia Varsóvia, na Polónia, em entrevista ao site Legionisci.com

Objetivos no clube: "Eu quero continuar a jogar no Légia porque estou a escrever a minha história, que não vai ficar terminada até que eu vença o campeonato da Polónia".

Em maio, renovou até 2024: "Quando me sinto bem nalgum lado, isso é mais importante para mim do que poder fazer mais dinheiro noutro sítio. Foi uma boa decisão para mim e para a minha família, porque nós sentimos a simpatia das pessoas do clube e da cidade. Isso é muito importante para mim e para a minha família".

Recusou ofertas mais tentadoras em termos financeiros para ficar: "Não vou mentir, ganhar mais dinheiro ao longo da tua carreira futebolística é importante, porque é curta e tens de ganhar o máximo de dinheiro possível para tomares conta da tua família. No final da época eu tive boas ofertas, mas foi mais importante para mim ficar, porque me sinto bem e sinto que gostam de mim aqui. As pessoas dizem que tenho o caráter necessário para jogar neste clube e isso evoca emoções. Quando isso acontece, eu sento-me e dou uma resposta. E a minha resposta é que quero ficar e vencer o campeonato".

Costuma receber vários cartões amarelos ao longo de uma época: "Não podemos controlar todas as nossas emoções durante um jogo. Se eu conseguisse fazer isso, não seria definitivamente um jogador de futebol, mas um professor ou médico. O que me faz continuar a jogar futebol, estar no Légia e estender o meu contrato é a pressão e a experiência de um jogo. Se eu não posso experienciar um jogo dessa forma, não posso ser eu mesmo. Eu sou uma pessoa diferente dentro e fora de campo. Quando entro num campo, mesmo nos treinos, odeio perder. Eu dou o meu melhor e mesmo que tenha de lutar contra toda a gente, não me importo, eu tenho de vencer. Isso é o mais importante para mim".