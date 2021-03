Josué, médio português, prolongou ligação ao Hapoel Beer Sheva até 2022

Ex-médio do FC Porto e do Braga estava em fim de contrato com o clube israelita e vai continuar por mais época, juntamente com Miguel Vítor

A aventura de Josué em Israel vai durar pelo menos até 2022. A cumprir a segunda época consecutiva ao serviço do Hapoel Beer Sheva, o médio português estava em fim de contrato e renovou por mais uma temporada, depois de o clube ter assegurado muito recentemente a continuidade do central Miguel Vítor.

Vencedor de uma Supertaça pelo FC Porto, de uma Taça de Portugal pelo Braga e de uma Supertaça da Turquia pelo Akhisar, Josué juntou na época passada ao currículo a conquista da Taça de Israel, precisamente ao serviço do Hapoel Beer Sheva. Com formação cumprida no FC Porto, Padroense e Candal, representou ainda como profissional o Covilhã, Penafiel, Venlo, Paços de Ferreira, Bursaspor, Galatasaray e Osmanlispor.