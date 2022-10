Médio português esteve em grande destaque na vitória do Légia de Varsóvia em casa do Jagiellonia, por 5-2.

Aos 32 anos, o médio Josué fez este sábado o primeiro hat-trick da carreira, no triunfo por 5-2 do Légia de Varsóvia em casa do Jagiellonia.

O primeiro tento foi num remate colocado de fora da área, o segundo num desvio à saída do guarda-redes após tabela com companheira, e o terceiro numa recarga fácil.

Esta época, Josué já tem sete golos e quatro assistências. O Légia é segundo na liga.