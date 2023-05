Josué e Yuri Ribeiro conquistam a Taça da Polónia

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Os dois portugueses foram titulares no Légia de Varsóvia, que bateu nos penáltis o RKS Raków

O Légia Varsóvia conquistou a Taça da Polónia ao bater na final o RKS Raków, nos penáltis (0-0 no tempo regulamentar e 6-5 no desempate por grandes penalidades). E foi um português a levantar a Taça, nomeadamente o médio Josué, que envergou a braçadeira de capitão.

Além de Josué, também Yuri Ribeiro entrou no onze do Légia, mas foi expulso logo aos seis minutos, deixando a equipa com menos um durante quase toda a partida.

O Raków perdeu a Taça, mas segue líder no campeonato, com mais onze pontos que o Légia Varsóvia com quatro jogos por disputar.