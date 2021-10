Josué recorda a infância: "Se não fosse o futebol, eu estaria na prisão"

Numa longa entrevista ao canal oficial do Légia Varsóvia, clube polaco para onde se transferiu esta época, o médio português Josué falou sobre uma infância difícil e de más companhias. O futebol foi a salvação.

Dificuldades na infância: "Quando era criança, cresci num ambiente bastante difícil e a situação à minha volta não era normal. Nasci num lugar pobre, o meu pai trabalhava fora de Portugal o tempo todo, por isso não tínhamos muito contacto. Vivi com os meus três irmãos e a minha mãe, comida, hmm... bem, não havia muito disso. Às vezes não comia uma única refeição, às vezes passava os dias sem nada na boca. Foi assim que cresci, a situação teve definitivamente um grande impacto em mim. Quando tinha 20 anos e comecei a ganhar dinheiro, comecei também a construir um muro à minha volta - ninguém podia entrar. Quando alguém tentou atacar-me, eu ataquei-o. Por vezes, não porque quisesse, mas foi apenas por causa da minha personalidade. Tudo o que aprendi na minha vida, aprendi sozinho. Não tinha ninguém para me mostrar como fazer algo em situações particulares, qual o caminho a seguir na vida. Toda a minha experiência, tudo o que tenho hoje - trabalhei para tudo sozinho. Porque estive sozinho durante muito tempo na minha vida."

A mulher e a filha: "Na verdade, estava sozinho até conhecer a minha mulher. A solidão tinha acabado, mas os problemas não, era ainda muito difícil. A minha mulher adoeceu, o meu pai morreu, e depois o pai da minha mulher faleceu. Os últimos anos não foram bons para nós, mas por vezes tem de ser assim. Cada um de nós tem uma história, a minha não é fácil, mas é a minha. Hoje não vou dizer à minha filha que não temos comida. Agora, quando a menina quer comer gelado, não tenho de me perguntar como lhe explicar que não temos dinheiro para isso. Eu não tive tal conforto. Eu estava a roubar. Ia ao supermercado e ia buscar chocolate, doces, por vezes apenas comida às prateleiras. Às vezes roubava porque tinha fome, outras vezes só queria ser como as outras crianças - também segurava uma barra de chocolate na mão. Muitas vezes, quando dou algo à minha filha, digo-lhe: ouve, na tua idade eu não tinha telefone, às vezes nem sequer tinha comida. Gostava que ela soubesse que a sua infância é feliz. Não tive tal oportunidade, mas a vida também me deu estas experiências. E penso que essas lições foram muito valiosas."

Perdeu o contacto com a família: "Não tenho contacto com a minha família. Não falamos desde os meus 20 anos e agora tenho 31. É uma longa história, muitas coisas más aconteceram, e o efeito é que não falo com os meus irmãos e a minha mãe há mais de uma década. Também não é fácil de explicar à minha filha. Ela tem 9 anos e é difícil para ela perceber porque é que não conhece a avó ou os tios. Agora, no entanto, começa lentamente a compreender."

Futebol foi a salvação: "Se não fosse o futebol, eu estaria na prisão. A sério, as pessoas com quem eu costumava andar quando era criança estão agora presas. Eu não podia desfrutar da vida de uma criança comum, não tive uma infância normal. De facto, aprendi a gozar a vida depois de conhecer a minha mulher e a nossa filha ter nascido. O futebol era a minha única oportunidade de não estar com as pessoas erradas. Quando ia para o treino, sabia que havia apenas boas pessoas à minha volta. Estando com elas, sabia que tinha de me comportar bem, seguir as regras e trabalhar com zelo, porque só então seria capaz de praticar este desporto. Porque se eu falhasse e deixasse de ir aos treinos, seria sugado por muito más companhias."