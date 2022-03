Josué celebra 400 jogos com golo e vitória na Taça da Polónia

A equipa da capital polaca venceu o Leczna, por 2-0.

No dia em que completou 400 jogos como profissional, Josué marcou um dos golos que garantiu o apuramento do Légia Varsóvia para as meias-finais da Taça de Portugal. A equipa da capital polaca venceu o Leczna, por 2-0, contando ainda com uma assistência do português.

Recorde-se que o médio representou até ao momento 12 clubes. A saber: FC Porto, Covilhã, Penafiel, Venlo, Paços de Ferreira, Bursaspor, SC Braga, Galatasaray, Osmanlispor, Akhisar, Hapoel Beer Sheva e Legia Varsóvia. E foi ainda interacional português pelas seleções sub-20, sub-21 e AA.