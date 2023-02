Josué brilha com duas assistências na vitória do Legia

Com esta vitória, a equipa de Josué e Yuri Ribeiro permanece no segundo lugar na Polónia.

O médio português Josué foi figura de destaque na vitória do Legia no terreno do Zaglebie, por 2-1, encontro a contar para a 19ª jornada do campeonato da Polónia e na qual participou também o lateral Yuri Ribeiro (jogou os 90 minutos).

O jogador assistiu para o golo de Wszolek que levou a sua equipa para o intervalo a vencer pela margem mínima, voltando a estar em plano de destaque com novo passe decisivo para o 0-2, autoria de Muci. O Zaglebie ainda reduziu, mas o Legia conservou a vantagem.

Com esta vitória, a equipa de Josué e Yuri Ribeiro permanece no segundo lugar, na perseguição ao líder Rakow. O médio leva seis golos e cinco assistências nesta época, a sua segunda na Polónia.