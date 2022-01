José Sá: "Foi difícil substituir Rui Patrício"

Guardião português concedeu entrevista à Sky Sports

Depois de três épocas no Olympiacos, José Sá foi desafiado a ocupar o lugar de Rui Patrício na baliza do Wolves. O dono da posição na seleção foi com Mourinho para a Roma e Sá admitiu o peso e a responabilidade na chegada do Moulinex.

"O Rui é um guarda-redes muito bom, por isso foi difícil substituí-lo, não foi nada fácil. Mas temos aqui um grupo muito bom. Eles ajudaram-me a adaptar à liga, ao futebol, e isto não só me ajudou muito, como também me deu confiança para os ajudar a eles", afirmou, em entrevista à Sky Sports.

José Sá, que confidenciou o sonho de atuar num Campeonato do Mundo, revelou o sentimento por defrontar Cristiano Ronaldo nos próximos dias.

"Treinei com ele, mas nunca joguei contra ele. Vai ser incrivelmente difícil", concluiu.