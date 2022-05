José Sá e Podence apontam Pedro Martins a outros voos: "Está preparado"

Ambos alinham no Wolverhampton e trabalharam no Olympiacos com o treinador.

O treinador Pedro Martins sagrou-se tricampeão grego de futebol pelo Olympiacos, que venceu o 47.º título da sua história, e enriqueceu um currículo de respeito. José Sá e Daniel Podence, dois jogadores portugueses que trabalharam com o técnico no emblema da Grécia, concederam uma entrevista ao jornal "Gazzetta" e destacaram os méritos do antigo médio.

"O que o torna especial é a forma como lidera. A relação com os jogadores, o facto de ele saber e compreender tudo o que lhes acontece, mas também a inteligência com que prepara os jogos. É um homem humilde, simples e facilmente acessível", destacou Podence. "Ele tem boa liderança e é um treinador que gosta de ter boas relações com os seus jogadores. Penso que isto o ajudou muito a ganhar três campeonatos consecutivos", vincou, por seu lado, o guardião.

Sá e Podence, atualmente ao serviço do Wolverhampton, indicam a evolução registada por muitos jogadores que trabalharam com Pedro Martins. "Temos visto quantos jogadores melhoraram desde a sua chegada até hoje. Quanto dinheiro o clube recebeu ao vender jogadores. Isto mostra a sua capacidade de melhorar os jogadores que tem nas suas mãos. O clube está a melhorar muito com ele e a ganhar títulos, o que é a coisa mais importante no clube. A sua metodologia é única. Torna-o especial porque quase tudo o que ele faz é correto. Mesmo que os resultados não sejam imediatamente visíveis, à medida que o tempo passa, estes são vistos por todos", afirmou o ex-Sporting, numa declaração complementada por José Sá: "Pedro gosta de jogadores que gostam de trabalhar. Ele pode e consegue o melhor de cada um dos seus jogadores e eles, pela sua parte, ajudam a equipa tanto quanto podem".

Ambos não duvidam, portanto, que Pedro Martins está pronto para um projeto ainda mais ambicioso na carreira, quem sabe o principal campeonato inglês. "Claro que ele está pronto, embora o Olympiacos seja um clube tão grande como a maioria dos clubes da Premier League. A qualidade aqui não será um problema para ele e terá bons resultados", respondeu Podence. "Merece-o pelo que tem feito ao longo dos anos no Olympiacos", completou José Sá.