José Peseiro é o novo treinador da Nigéria, mas não será o número 1 na CAN

Embora Peseiro já tenha sido escolhido para treinar a seleção da Nigéria, na CAN será o atual treinador interino, Augustine Equavoen, a assumir a função de treinador principal. Depois do torneio, o português passa a liderar a equipa técnica.

O português José Peseiro é o novo treinador da seleção da Nigéria. A Federação de Futebol da Nigéria enviou um comunicado à imprensa daquele país a dar conta da nomeação.

O treinador, de 61 anos, vai então suceder a Gernot Rohr, que foi despedido no início de dezembro, após mais de cinco anos no cargo. No entanto, Peseiro não vai ser o treinador principal das "super eagles" na CAN.

Augustine Eguavoen, que foi nomeado interino após a saída de Rohr e que fez a lista de convocados para o torneio (que começa a 9 de janeiro, nos Camarões), vai ser o técnico principal, enquanto o português desempenhará funções de "observador". Depois da CAN, e segundo o comunicado da Federação nigeriana, Peseiro passa a ser o número 1 da equipa técnica e Eguavoen voltará ao cargo de diretor técnico.

A última experiência de Peseiro como treinador foi ao serviço da seleção da Venezuela, de onde saiu devido a salários em atraso. Antes, orientou União de Santarém, União de Montemor, Oriental, Nacional, Sporting, Al Hilal, Panathinaikos, Rapid Bucareste, seleção da Arábia Saudita, Braga, Al Wahda, Al Ahly, FC Porto, Al Sharjah e V. Guimarães.