José Peseiro define meta: "Os mais de 200 milhões de nigerianos querem a mesma coisa"

Novo selecionador da Nigéria quer conquistar quarta CAN do país

José Peseiro foi anunciado este mês como novo selecionador da Nigéria e, nas primeiras declarações enquanto líder da nação africana, prometeu "muita ambição" e definiu um objetivo: proclamar o país como "os quatro vezes campeões africanos".

"Orgulho! É com grande orgulho e alegria que sou o treinador de uma das maiores nações do futebol mundial.

Comandar os Super Eagles começa por saber respeitar a história, valorizar as suas raízes, e inspirar-com isso", começou por afirmar o selecionador numa publicação no Instagram.

"Os mais de 200 milhões de nigerianos, de todos os estados e etnias, querem a mesma coisa: sucesso.

Vamos trabalhar com grande ambição, para que no final possamos finalmente chamar à Nigéria os "quatro vezes campeões africanos"!", traçou o português de 62 anos.

A Nigéria é o terceiro país que José Peseiro orienta na carreira, após passagens pela Arábia Saudita, entre 2009 e 2011 e a Venezuela, entre 2020 e 2021.

O treinador deverá estrear-se no banco nigeriano no dia 28 de maio, num particular contra o México.