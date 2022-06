José Morais tem uma porta aberta no Irão para voltar ao ativo

Treinador português na agenda do Esteghlal.

Campeão iraniano, o Esteghlal pretende contratar José Morais e o acordo pode ficar fechado em breve. Segundo a imprensa local, Morais é visto como opção prioritária para liderar o projeto, após a saída de Farhad Majidi, que deixou o comando técnico da equipa e rumou ao Ittihad (Emirados Árabes Unidos).

Este sábado, o técnico português mostrou-se no aeroporto, num post nas redes sociais, que aponta a novos desafios, sinal de que poderá aceitar o convite.

Campeão na Arábia Saudita, ao serviço do Al-Hilal, em 2021, José Morais tem possibilidade de liderar o Esteghlal, que competirá na Champions asiática, mais um aliciante para o experiente treinador que desde 2004/05, quando passou pelo Santa Clara, tem abraçado projetos no estrangeiro. Entre outras conquistas, foi bicampeão na Coreia do Sul pelo Jeonbuk, já depois de ter guiado ao título o Espérance de Tunis, em 2009.