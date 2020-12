José Morais perde e dá oitavos da Champions da Ásia a Vítor Pereira

O Jeonbuk, treinado por José Morais, falhou um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões asiática.

O Jeonbuk, treinado por José Morais, falhou esta terça-feira um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões asiática, ao perder com o Yokohama Marinos, em jogo do grupo H, e permitiu o apuramento do Shanghai SIPG.

A equipa de José Morais perdeu por 4-1 com a formação japonesa, em jogo da quinta jornada do grupo, e segue na terceira posição, com quatro pontos, quando falta disputar apenas uma ronda.

A derrota da formação sul-coreana permitiu o apuramento do Shanghai SIPG, orientado por Vítor Pereira, que ainda hoje defronta os australianos do Sydney.

À partida para a quinta jornada, a equipa chinesa seguia no segundo lugar do grupo, com nove pontos, tendo agora menos três do que o Yokohama Marinos.

Os australianos do Sydney ocupam a quarta e última posição da poule apenas com um ponto, conseguido no empate a dois golos com o Jeonbuk.

Os jogos decorreram em Doha, cidade do Qatar que serve de bolha, devido à pandemia da covid-19, para a conclusão da fase de grupos da Champions asiática.